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Новости 16:36

Лидером по засорам канализации в Петербурге стал Адмиралтейский район

фото ЗакС политика Лидером по засорам канализации в Петербурге стал Адмиралтейский район

Адмиралтейский район Петербурга возглавил антирейтинг по засорам канализации осенью 2024 года. По данным "Водоканала", 53% случаев были вызваны попаданием бытового мусора. В Кировском и Петроградском районах доля таких засоров составила 52% и 51%.  

В Центральном, Невском, Василеостровском и Приморском районах показатель находится на уровне 46–49%. Наиболее аккуратными оказались жители Колпинского, Курортного и Кронштадтского районов, где бытовой мусор стал причиной лишь 8–13% засоров.  

В "Водоканале" напомнили, что смывать в канализацию можно только водорастворимую туалетную бумагу. Попадание посторонних предметов не только вызывает засоры, но и может привести к поломкам оборудования и вытеканию сточных вод.  

Одним из самых необычных находок этой осени стала игрушка Чебурашка, выловленная в трубах Центрального района. Она пополнила экспозицию "Наши приплываши" на очистных сооружениях, где собраны самые странные предметы из канализации.

Напомним, к масштабной реконструкции ливневой канализации на Парашютной улице приступили в конце ноября. По итогам проекта построят канализационные сети и микротоннелей.

фото из Telegram-канала "Водоканал Санкт-Петербурга"


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