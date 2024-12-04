Депутат Цивилев предложил изменить знак "Разводной мост"

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев 4 декабря предложил Росстандарту обновить дизайн знака "Разводной мост", чтобы он больше соответствовал петербургской идентичности.

"Сейчас предупреждающий дорожный знак 1.9 в красном треугольнике, который устанавливается перед разводными мостами и паромными переправами, выглядит не по-петербургски", — написал депутат.

скриншот Алексея Цивилева

Он напомнил, что в Северной столице находится 18 разводных мостов — больше, чем где-либо в стране. Эти мосты давно стали символом города и важной частью его культурного облика.

В Петербурге 4 декабря впервые отметили День работника мостостроения. Праздник приурочен к открытию Благовещенского моста в 1850 году — первого постоянного моста через Неву.

Депутат считает, что новые изображения могли бы дополнить существующую версию знака, утвержденную в ГОСТе, подчеркнув уникальность петербургских мостов.

фото: ЗАКС.Ру