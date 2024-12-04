ЗакС принял закон об учреждении профессионального праздника "мостовиков"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 4 декабря в третьем, окончательном чтении поддержали законопроект об установлении новой памятной даты, Дня работника мостостроения. Отмечать его предлагается, по совпадению, 4 декабря, в день принятия закона в парламенте. Документ отправлен на подписание губернатору.

С инициативой об учреждении Дня работника мостостроения выступал член фракции "Единая Россия", глава постоянной комиссии по транспорту Алексей Цивилев. Во время презентации законопроекта он отмечал, что в Петербурге, где существует более четырехсот мостов, необходим профессиональный праздник для людей, занятых в этой отрасли. Дата 4 декабря выбрана в связи с открытием первого постоянного моста через Неву. В этот день в 1850 году был открыт Благовещенский мост.

Накануне ЗАКС.Ру рассказывал об инициативе вице-спикера Заксобрания о введении в городской закон о праздниках Дня многодетной семьи. Отмечать эту дату предлагается 23 января, в день, когда президент Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки таких семей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру