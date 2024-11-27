День работника мостостроения хотят отмечать в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга 27 ноября в первом чтении приняло законопроект об установлении новой праздничной даты — Дня работника мостостроения, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Отмечать его планируют 4 декабря, в день открытия первого моста через Неву.

Автором инициативы стал член фракции "Единая Россия" Алексей Цивилев. По его словам, проработкой этой инициативы он занимался на протяжении двух лет, поскольку в Министерстве труда не согласны, что мостостроителей нужно выделять в отдельную профессию — в действующем законодательстве подобного профиля формально нет. Цивилев добавил, что в "Мостотресте" сейчас работает 1150 человек, а в строительных организациях, которые занимаются непосредственно возведением переправ — тысячи.

Сейчас на учете "Мостотреста" состоит 444 моста. Благовещенский мост стал первым постоянным мостом через Неву. Его открыли 4 декабря (по новому стилю) 1850 года.

Ранее Петербургский парламент принял законопроект об утверждении Дня морской пехоты в городском законе о праздниках и памятных датах. Соответствующий документ должен подписать губернатор.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру