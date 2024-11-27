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Новости 10:47

Петербургские депутаты приняли закон о праздновании Дня морской пехоты

фото ЗакС политика Петербургские депутаты приняли закон о праздновании Дня морской пехоты

Городской закон о праздниках и памятных датах будет дополнен Днем морской пехоты, который отмечается 27 ноября. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении поддержали депутаты Заксобрания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Несколькими часами ранее президент Владимир Путин утвердил праздничную дату на федеральном уровне.

После голосования председатель парламента Александр Бельский упомянул указ президента и поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником. 

Как рассказывал ЗАКС.Ру один из соавторов законопроекта Константин Чебыкин, городской закон позволит Смольному выделять финансирование на проведение официальных мероприятий, приуроченных к памятной дате. Отметим, инициатива петербургских депутатов была принята в первом чтении на прошлой неделе, 20 ноября. 

До этого День морской пехоты был исключительно профессионально-ведомственным праздником. Он был утвержден в 1996 году главнокомандующим ВМФ. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 




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