В Ленобласти рабочий погиб при разборе столовой на базе отдыха

В Ленобласти расследуют обстоятельства смерти 58-летнего мужчины, который погиб при обрушении потолка. Об этом 4 декабря сообщили в Следственном комитете региона.

Инцидент произошел в поселке Горы Приозерского района, где двое рабочих проводили демонтаж столовой на базе отдыха. Во время разборки потолочного перекрытия произошло его обрушение. Один из мужчин оказался под завалами и погиб на месте. Второй рабочий сумел выбежать и избежать травм.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа во главе с руководителем местного следственного отдела.

В октябре ЗАКС.Ру писал об обрушении конструкции для съемок фильма "Василий Теркин". В финальный день съемок 15 человек отправились в больницу.

фото Следкома Ленобласти