Смольный требует изъять землю для строительства магистрали М-32

В январе 2025 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск КРТИ о принудительном изъятии земельного участка у компании "Автопортрет Лахта". Речь идет о земле в Приморском районе, которая попадает в зону строительства новой магистрали М-32. Дорога соединит Новую улицу Лахты с Приморским шоссе, обеспечив прямой маршрут от "Лахта Центра" к развязкам ЗСД, передает "Деловой Петербург".

Причиной иска стало затягивание соглашения о выкупе участка. По словам представителей КРТИ, владелец земли, сеть автосервисов "Автопортрет Лахта", не подписал договор в установленные законом сроки. При этом в комитете отказываются раскрыть точный адрес, кадастровый номер участка и сумму, предложенную за выкуп. Однако известно, что в 2023 году компания "Автопортрет Лахта" заработала 4,8 млрд рублей, согласно данным сервиса "Контур.Фокус".

Напомним, за год в Петербурге открыли 12 новых дорог и развязок, отремонтировали 100 объектов улично-дорожной сети, а также 25 километров трамвайных путей.

фото: ЗАКС.Ру