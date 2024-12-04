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Здание Пробирной палаты реконструируют для спортивного комплекса

фото ЗакС политика Здание Пробирной палаты реконструируют для спортивного комплекса

Губернатор Александр Беглов и помощник президента России Николай Патрушев проверили восстановление здания Пробирной палаты на набережной канала Грибоедова, где создают многофункциональный спортивный комплекс. Исторический фасад и ограда здания будут сохранены, а новый центр включит бассейны, тренажерные залы и медкабинет, сообщила 4 декабря пресс-служба Смольного

Работы ведутся на внебюджетные средства по поручению президента России. Проект учитывает пожелания лицея №211, расположенного рядом: школьники будут заниматься плаванием и греблей, также комплекс будет доступен жителям Центрального и Адмиралтейского районов.  

Сейчас завершены работы по фундаменту и подвальным конструкциям, началось строительство первого этажа. Объект планируют сдать в третьем квартале следующего года, а новый спорткомплекс может получить имя героя Великой Отечественной войны Александра Соколова.

Напомним, вчера Беглов и Патрушев отправились в Крыловский научный центр, который занимается разработкой кораблестроительных программ в области судостроения.

фото с сайта Смольного


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