Мигранта задержали в Пулково после конфликта на стройке

В Невском районе Петербурга конфликт между строительными рабочими закончился поножовщиной. Подозреваемого задержали через несколько часов в аэропорту Пулково, сообщает 5 декабря ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел 4 декабря около 11:30 у строящегося дома Nº 42 на Октябрьской набережной. Во время ссоры 29-летний мужчина из Центральной Азии ударил ножом в шею 32-летнего гражданина Таджикистана. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Полиция оперативно задержала подозреваемого в Пулково. В отношении мужчины составили административный протокол за нарушение миграционных правил (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ), предусматривающий штраф и выдворение из России. Позже следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина находится в спецприемнике, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, вчера петербуржца оштрафовали на 360 тысяч рублей за фиктивную регистрацию мигрантов. В квартире были прописаны в общей сложности семь человек.

фото: ЗАКС.Ру