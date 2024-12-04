Суд оштрафовал петербуржца на 360 тысяч рублей за фиктивную регистрацию мигрантов

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Меньшова по статье о фиктивной регистрации у себя иностранного гражданина (ст.322.3 УК РФ, 3 эпизода), об этом 4 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствием установлено, что в августе 2024 года Меньшов зарегистрировал у себя в квартире на улице Тамбасова в Красносельском районе Петербурга гражданина Республики Таджикистан, граждан Республики Армения и Узбекистана, в общей сложности семь человек.

Уточняется, что никто из зарегистрированных в квартире не жил там, а сам петербуржец свою квартиру для проживания нелегалов предоставлять также не собирался.

Подсудимый вину полностью признал. Суд назначил Владимиру Меньшову наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей.

Напомним, что глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев рассказал, что считает, что правила выдачи мигрантам паспортов должны быть очень жесткими.

Фото: ЗАКС.Ру