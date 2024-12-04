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Новости 16:53

Суд оштрафовал петербуржца на 360 тысяч рублей за фиктивную регистрацию мигрантов

фото ЗакС политика Суд оштрафовал петербуржца на 360 тысяч рублей за фиктивную регистрацию мигрантов

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Меньшова по статье о фиктивной регистрации у себя иностранного гражданина (ст.322.3 УК РФ, 3 эпизода), об этом 4 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствием установлено, что в августе 2024 года Меньшов зарегистрировал у себя в квартире на улице Тамбасова в Красносельском районе Петербурга гражданина Республики Таджикистан, граждан Республики Армения и Узбекистана, в общей сложности семь человек.

Уточняется, что никто из зарегистрированных в квартире не жил там, а сам петербуржец свою квартиру для проживания нелегалов предоставлять также не собирался.

Подсудимый вину полностью признал. Суд назначил Владимиру Меньшову наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей.

Напомним, что глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев рассказал, что считает, что правила выдачи мигрантам паспортов должны быть очень жесткими.

Фото: ЗАКС.Ру


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