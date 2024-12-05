Роскомнадзор заблокировал три популярных аниме-сайта

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам jut.su, AnimeGO и YummyAnime. О блокировке сообщили пресс-службы самих порталов 4 декабря.

jut.su теперь находится в официальном реестре запрещенных ресурсов. Пресс-служба в Telegram-канале подтвердила блокировку сайта. Представители AnimeGO также заявили, что Роскомнадзор заблокировал их домен, и сообщили о переезде на новый адрес.

Администрация YummyAnime уточнила, что письма с предупреждением от РКН не получала и узнала о блокировке только из реестра. По их мнению, причиной могли стать аниме с ЛГБТ*-контентом, признанным экстремистским на территории России. После блокировки сайт также сменил домен.

Ранее, в январе 2024 года, Роскомнадзор уже блокировал один из ключевых доменов YummyAnime. Тогда администрация заявляла, что никаких уведомлений от ведомства не поступало, а сайт вынужденно сменил адрес. В тот же период под блокировку попали несколько других крупных ресурсов, включая Anime Club, WikiAnime TV и Amedia Online, что вызвало волну недовольства среди любителей аниме.

Напомним, в конце октября Роскомнадзор сообщил о блокировке почти 200 VPN-сервисов. В 2024 году заблокировано на 18% больше таких сервисов, чем годом ранее.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

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