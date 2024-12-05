Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем добровольца

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем добровольца. Он подчеркнул, что этот праздник посвящен людям, которые отдают свои силы делу милосердия, передает 5 декабря пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что Петербург считается столицей добровольчества в России: в городе более 440 тысяч волонтеров, из них свыше 57 тысяч состоят в Центре городских волонтеров. Они помогают ветеранам, семьям с детьми, сиротам и бездомным, работают в сферах экологии, культуры, спорта и туризма, а также участвуют в сборе гуманитарной помощи для Донбасса.

Губернатор напомнил, что в городе ежегодно награждают самых активных волонтеров знаком отличия и премией "Форма добра". Он пожелал всем добровольцам здоровья, энергии и успехов в их благородном деле.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравил добровольцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что волонтеры - это люди, которые отдают свои силы и время помощи окружающим.

Напомним, 3 декабря Беглов и Бельский обращались к петербуржцам в Международный день инвалидов.

фото из Telegram-канала Бельского