Беглов и Бельский обратились к петербуржцам в Международный день инвалидов

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в Международный день инвалидов поблагодарил людей с ограниченными возможностями за жизнелюбие и силу внутри, об этом 3 декабря он написал в своем telegram-канале.

"Мы последовательно создаем комфортную среду для инвалидов. Петербург в числе лидеров в стране по доступности объектов, трудоустройству, социальной поддержке", – написал спикер.

Также глава городского парламента отметил, что город постоянно на связи с организациями, созданными инвалидами. Их предложения прорабатываются. В конце парламентарий добавил, что Петербург должен иметь удобства для всех жителей.

Кроме Бельского, в Международный день инвалидов к петербуржцам обратился губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что в Петербурге организована социальная поддержка для людей с ограниченными возможностями. Например, для них создаются рабочие места за счет городского бюджета.

Напомним, что в начале ноября Беглов подписал закон, устанавливающий квоты для трудоустройства инвалидов на предприятиях города.

Фото: ЗАКС.Ру