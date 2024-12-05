Спрос на курьеров в Петербурге увеличился на 64%

Спрос на курьеров в Петербурге продолжает стремительно расти: в ноябре количество вакансий увеличилось на 64% по сравнению с октябрем, сообщает "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на данные HeadHunter. За месяц работодатели разместили почти три тысячи новых предложений для доставщиков, что составляет 3% всех вакансий на платформе. На "Авито Работа" доля таких объявлений еще выше — 5,1%.

Эксперты прогнозируют, что в декабре из-за подготовки к новогодним праздникам потребность в курьерах возрастет еще больше. Однако рынок труда сталкивается с острой нехваткой кадров: на одну вакансию приходится лишь два-три активных соискателя.

Попытки решить проблему за счет повышения зарплат пока не дают результатов. Средний доход курьеров за первые 11 месяцев 2024 года вырос на 12,4 тысячи рублей, достигнув 116 тысяч рублей. Минимальная зарплата в профессии составляет 64 тысячи рублей, а максимальная — 188 тысяч. Тем не менее, количество резюме остается практически неизменным.

Ситуация обостряется на фоне высокой сезонной нагрузки, и компании вынуждены конкурировать за специалистов, предлагая всё более выгодные условия труда.

В конце сентября ЗАКС.Ру сообщал, что сейчас "транспортники" - водители, логисты и курьеры - зарабатывают даже больше, чем медики и учителя. Тогда эксперты связывали такой рост с последствиями пандемии.

фото: ЗАКС.Ру