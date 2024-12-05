В Петербурге и Ленобласти выявлено 2,5 тысячи нарушений среди таксистов

В ходе рейда "Такси", проведенного Госавтоинспекцией с 25 по 29 ноября, было выявлено 2,5 тысячи нарушений среди таксистов, сообщает ведомство 5 декабря.

В Петербурге инспекторы составили более 1,8 тысячи протоколов, в Ленобласти — свыше 500. Кроме того, за время проведения мероприятия произошло пять ДТП с участием таксистов — четыре в Петербурге и одно в области.

Московский район оказался лидером по количеству нарушений среди водителей такси в Петербурге, а в Ленобласти наихудшая ситуация была в Всеволожском районе.

Ранее пресс-служба Госавтоинспекции сообщала о рейде "Нетрезвый водитель". Основная его цель — предотвратить управление транспортом в состоянии опьянения и повысить безопасность на дорогах. Госавтоинспекция напоминает, что пьяные водители опасны не только для себя, но и для остальных участников движения.

фото: ЗАКС.Ру