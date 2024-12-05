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Новости 12:55

Бастрыкин заинтересовался работой доктора Коновалова после критики в СМИ

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался работой доктора Коновалова после критики в СМИ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на сюжет федерального телеканала, в котором подвергалась критике работа доктора Сергея Коновалова за неэффективность его методов. В связи с этим Бастрыкин потребовал представить доклад по данному делу, сообщается в пресс-службе ведомства.

В эфире телеканала был показан материал о том, как Коновалов за деньги проводит сеансы исцеления, утверждая, что его методы не только не помогают, но и приводят к ухудшению состояния клиентов, в то время как его главная цель — получение прибыли. В программе были озвучены случаи, когда после сеансов пациентам становилось хуже.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Москве А.А. Стрижову и исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Петербургу О.В. Бобкову подготовить доклады по ситуации и по озвученным в программе обвинениям.

Напомним, вчера Бастрыкина заинтересовало ДТП, виновником которого стал водитель из Узбекистана. Мужчина сбил петербурженку на пешеходном переходе и скрылся с места преступления.

фото пресс-службы СК РФ


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