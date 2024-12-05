Бывшая тюрьма "Кресты" в Петербурге выставлена на торги за 1,05 млрд

Госкомпания "Дом.РФ" выставила на торги имущественный комплекс бывшей тюрьмы "Кресты" в Петербурге с начальной ценой 1,052 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Лот включает земельные участки площадью 3,9 гектара и здания общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров, часть из которых является объектами культурного наследия. После реставрации здесь планируется создать многофункциональный центр.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2025 года, а торги состоятся 21 февраля.

Тюрьма "Кресты", построенная в 1884-1889 годах на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов, изначально занимала почти 44 тысячи квадратных метров. Однако из лота исключены церковь Святого князя Александра Невского, которая будет передана епархии, и общежитие.

В разные годы здесь отбывали заключение известные личности, среди которых Лев и Николай Гумилевы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов и Иосиф Бродский.

Ранее сообщалось, что Российский аукционный дом продал права аренды двух объектов культурного наследия в Сестрорецке в рамках программы "Рубль за метр". Аренда "Загородного дома Л.А. Змигродского" и "Дачи Н.М. Кочкина" была оформлена за 120 и 140 тысяч рублей соответственно.

фото: ЗАКС.Ру