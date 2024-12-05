В шахте метро от "Путиловской" до "Каретной" монтируют новый горный комплекс

В Петербурге продолжаются подготовительные работы на участке от станции "Путиловская" до станции "Каретная" через шахту №852, ранее известную как шахта №616, использовавшуюся при строительстве "Обводного канала". Об этом сообщили в Telegram-канале "Подземник".

На объекте ведется строительство нового горного комплекса: установлены несущие опоры, смонтированы горизонтальные балки перекрытий, а часть комплекса уже оборудована двумя бункерами-накопителями для грунта. Также специалисты занимаются наладкой подъемной машины.

В стволе шахты выполнена переармировка — заменены балки и направляющие, обеспечивающие движение клетей. Одновременно возводятся вспомогательные здания и административно-бытовой комплекс для обслуживания объекта.

Ранее в ФБУ "Росстройконтроль" сообщали, что готовность новых станций петербургского метрополитена "Казаковская" и "Путиловская" составляет уже 78%. Завершить строительство планируют в 2025 году.

фото: ЗАКС.Ру