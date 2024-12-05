Бывшего замглавы администрации Мурино осудили за взятку в 1,8 млн рублей

Бывший заместитель главы администрации Муринского городского поселения Алексей Бекетов признан виновным в получении взятки. Об этом сообщили 5 декабря в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

С декабря 2021 года по август 2022 года обвиняемый получал от компании взятки общей суммой 1,8 миллиона рублей. Взамен он обеспечивал заключение договоров с этой организацией на выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах Ленобласти, сообщает следствие.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ему придется выплатить штраф в размере 1,85 миллиона рублей, что превышает сумму взятки.

Напомним, в мае в отношении Бекетова утвердили обвинительное заключение по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

фото: ЗАКС.Ру