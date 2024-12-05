Слуцкий надеется на начало съемок сериала о Жириновском в ближайшем году

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ожидает, что начало съемок сериала о Владимире Жириновском начнется в течение ближайшего года. Слуцкий подчеркнул, что проект неизбежен, хотя некоторые решения еще не окончательно приняты, передают 5 декабря РИА "Новости".

Леонид Слуцкий выразил уверенность, что съемки будут проходить быстро. Он также сообщил, что для сериала предусмотрены несколько сценариев, каждый из которых станет основой для отдельного фильма.

Особое внимание будет уделено точному и глубоком отражении личности Жириновского, как он был на самом деле.

Фильм, получивший рабочее название "Жириновский. Взлет", будет снят под руководством режиссера Александра Баранова, известного по таким проектам, как сериал "Участок" (2003), фильмы "Елки 2" (2011), "Джентльмены, удачи!" (2012) и "День дурака" (2014).

Ранее сообщалось, что дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко примет участие в выборах в Госдуму в 2026 году. Руководство ЛДПР считает, что её участие в кампании усилит партийные позиции и обеспечит преемственность курса Жириновского.

фото: ЗАКС.Ру