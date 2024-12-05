Путин призвал честно информировать россиян о лимитах по семейной ипотеке

Президент России Владимир Путин выразил недовольство по поводу отсутствия предварительного информирования граждан о лимитах на семейную ипотеку и подчеркнул важность честного общения с населением. Он отметил, что хотя ставка в 2% — это хорошо, многие россияне не знают о существующих ограничениях, установленных Минфином, передает 5 декабря ТАСС.

"Кто хочет — поспешите, лимит закончится к середине года или к ноябрю-декабрю", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что если бы эта информация была доведена до граждан заранее, то не возникло бы недоразумений, когда люди приходят за ипотечными кредитами, а лимит уже исчерпан.

Напомним, вчера Путин включил депутата петербургского Заксобрания Александра Малькевича ("Единая Россия") в состав Совета по правам человека. Места в Совете также получили ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

фото с сайта Кремля