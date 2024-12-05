Минтранс: Обратный билет опоздавшего авиапассажира не будут аннулировать

Начиная с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный порядок взимания платы за авиаперевозки, сообщил 5 декабря Минтранс в своем Telegram-канале. В частности, с этой даты заработает измененный порядок обращения с обратными билетами.

Как сообщили в ведомстве, одно из нововведений касается возможности сохранить обратный билет в случае оплаты перелета "туда-обратно". Как уточнили в Минтрансе, сейчас авиакомпании могут аннулировать весь заказ целиком в случае, если пассажир опоздал на первый рейс.

"Со следующего года такой "опции" не будет — обратный билет будет сохранен за пассажиром", — говорится в сообщении.

Помимо этого, новый порядок установит предел платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий. Авиакомпания не сможет требовать за это сумму, превышающую собственные расходы в подобной ситуации.

Напомним, с 1 декабря в ряде российских аэропортов стартовал эксперимент по получению биометрических данных от иностранцев, въезжающих в страну. Первая его часть продлится до конца июня 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру