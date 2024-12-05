Чернышенко заявил о планах заменить бесплатными услугами репетиторство по ЕГЭ

Репетиторство для подготовки к Единому госэкзамену планируется заменить в России бесплатными услугами, заявил 5 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, это предусмотрено подготавливаемой стратегией развития образования в стране на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.

"Мы планируем заменить [репетиторство] бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Это будет отражено в стратегии, которую мы вам в марте представим", — передает ТАСС слова Чернышенко, сказанные на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Вице-премьер отдельно отметил, что репетиторами зачастую выступают сами учителя либо же бывшие педагоги, которые уходят из школ и становятся самозанятыми. Как уточнило его слова информагентство, вопросами репетиторства занимается отдельная рабочая группа в рамках подготовки стратегии развития образования.

Отметим, что в минувшем октябре появилась информация о том, что спрос на учителей и репетиторов в Петербурге увеличился на 26 % за год. Представители этой сферы оказались самыми востребованными работниками в городе. Второе место досталось сотрудникам розничной торговли, третье — специалистам медицинской сферы.

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