Петербурженку оштрафовали за оскорбление врача

В Петродворцовом районе Петербурга женщину оштрафовали за оскорбление медицинского работника, об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошёл еще в сентябре этого года во время утреннего приёма. Петербурженка высказала в адрес врача оскорбления и пожелания смерти. Свидетелями этого стали другие пациенты и коллеги пострадавшего.

В отношении женщины прокурор составил протокол по статье об оскорблении (ст. 5.61 КоАП РФ). Суд признал её виновной, назначив штраф в размере 3 тысяч рублей.

Напомним, что в конце ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на сотрудника бригады скорой медицинской помощи.

Фото, ЗАКС.Ру