Депутат Рябоконь предложил упорядочить сделки с недвижимостью несовершеннолетних

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь инициировал законопроект, направленный на упрощение сделок с недвижимостью, принадлежащей несовершеннолетним, об этом 5 декабря он написал в своем telegram-канале, прикрепив текст из "Парламентской газеты".

По словам парламентария, в действующем законодательстве есть неопределенности, из-за которых семьи с детьми сталкиваются с избыточными требованиями органов опеки. Это ограничивает их возможности приобретения более просторного жилья и свободу выбора места проживания.

В рамках инициативы Рябоконь предложил внести изменения. Он предлагает закрепить два четких критерия для отчуждения жилья несовершеннолетних: встречное приобретение благоустроенного жилья, стоимость и площадь которого одновременно превышают показатели отчуждаемой недвижимости и встречное предоставление в дар благоустроенного жилья с большей стоимостью и площадью. Тоже самое касается долей квартиры.

Предложение, по словам депутата, направлено на улучшение условий проживания семей и защиту имущественных интересов детей.

Напомним, что ранее депутата ЗакСа Андрея Рябоконя обеспокоило сокращение объемов жилищного строительства. По его словам, чтобы решить этот вопрос, требуется участие государства на рынке жилья.

Фото: ЗАКС.Ру