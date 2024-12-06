На Разъезжей улице опять прикрыли казино

Петербургские правоохранительные органы ликвидировали нелегальное казино в доме в центре города, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Незаконное казино разместилось в двухкомнатной съемной квартире на Разъезжей улице, 43/1. Его организовала там 25-летняя уроженка Белгорода. Всего в казино, помимо организаторов, находилось пять посетителей.

В ходе обыска было изъято более 50 тысяч рублей, техническое оборудование для игры в казино и мобильные телефоны, которые были оборудованы под игру в азартные игры.

Правоохранителями было установлено, что работа казино длилась около двух месяцев. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

Следователи также установили, что уроженка Белгорода зарегистрирована в Петербурге, а нелегальный бизнес организовала для получения дохода. Посетителей девушка искала, рассылая сообщения с приглашением посетить казино.

Напомним, что в октябре этого года в этом же доме находили другое нелегальное казино. Тогда оно находилось в подпольном помещении, а на его работу жаловались жители дома.

Фото: ЗАКС.Ру