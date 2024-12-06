Беглов провел серию кадровых перестановок в Смольном и музее истории Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил несколько кадровых изменений в структуре городской администрации и учреждений культуры, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Владимир Кириллов, ранее занимавший должность генерального директора Государственного музея истории Петербурга, назначен директором Государственного мемориального музея А. В. Суворова. На его место временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Владимир Григорьев, первый заместитель Кириллова.

В администрации города также произошли перестановки. Сергей Бабанов, возглавлявший контрольное управление администрации губернатора, переведен на должность специального представителя губернатора по вопросам контрольной деятельности.

Новым заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга и начальником контрольного управления стал Илья Ткачев. До этого он занимал пост руководителя аппарата губернатора.

Напомним, что участник СВО Николай Королев, который также был участником программы "Время героев", стал заместителем председателя комитета по вопросам законности Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру