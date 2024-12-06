Суд в Петербурге дал три года колонии мужчине за взятку в 15 тысяч рублей

Красногвардейский районный суд Петербурга признал Самира Шанбизоду виновным в даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК РФ), об этом 6 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города;

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2024 года. Подсудимый находился в кабинете отдела полиции, где предложил полицейскому 15 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства (ч.1 ст.18.8 КоАП). Деньги обвиняемый передал в коробке.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, что экс-заместитель главы администрации Мурино Алексей Бекетов признан виновным в получении взятки в размере 1,8 млн рублей. Его тоже отправии в колонию строгого режима на три года.

Фото: ЗАКС.Ру