Минздрав РФ планирует изменить порядок оформления больничных листов

Минздрав России предложил новый порядок оформления больничных листов, который затронет граждан с частыми случаями заболевания, об этом 6 декабря проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведение может вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно предлагаемому регламенту, введут учет количества больничных, выданных одному гражданину. Если за шесть месяцев сотрудник оформил больничный четыре и более раз, за исключением случаев ухода за больным или реабилитации, его медицинские документы будут направляться в врачебную комиссию.

Кроме этого, такие граждане смогут брать больничный только на срок до трёх дней, не считая случаев-исключений.

Меры, по мнению Минздрава, должны будут повысить качество медицинской помощи и помочь выявить причины ухудшения здоровья работников на ранних этапах.

Напомним, что в Петродворцовом районе петербурженку оштрафовали за оскорбление врача. Свидетелями этого стали другие медработники, а также пациенты.

Фото: ЗАКС.Ру