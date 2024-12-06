Петербурженка разбила голову, поскользнувшись в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга появилась жертва скользкой дороги, девушка получила серьезные травмы, об этом 6 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова самой пострадавшей.

Инцидент с падением 22-летней девушки произошел вечером в четверг, 5 декабря, на пересечении улиц Маршала Тухачевского и Апрельской улицы. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа.

По словам петербурженки, у нее трещина в черепе, голова болит и ощущается головокружение. Врачи оценили состояние пациентки как средней степени тяжести, она находится в нейрохирургическом отделении.

Напомним, что вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин 4 декабря рассказал, что коммунальные службы города подготовились к перепадам температур, в том числе к образованию гололеда.

Фото: ЗАКС.Ру