Шишкина о МакДэвиде в СКА: "Такие звезды приспособились бы к любой манере игры"

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Заксобрании Петербурга и ярый любитель хоккея Марина Шишкина по просьбе ЗАКС.Ру прокомментировала высказывание форварда СКА Евгения Кузнецова, который шутя предположил, что канадский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" Коннор МакДэвид не "потянул бы" уровень игры петербургской команды.

- Конечно, это сказано с большой долей юмора, в чем "Кузя" точно лучший в нашей стране, но мы не можем предположить, как звезды НХЛ играли бы в нашей лиге при возможности. Скорее всего, такие звезды и мастера, как МакДэвид, приспособились бы к любой манере игры. Конечно, нам бы всем хотелось увидеть связку "МакДи-Кузя" в действии, или хотя бы матч Канады против России с действующими героями. Это было бы уникальным событием для мирового хоккея, - сказала Шишкина.

Парламентарий отметила, что оба игрока, и Кузнецов и МакДэвид относятся к 1% спортсменов, навыки которых недоступны большинству хоккеистов. В частности, по мнению Шишкиной, уровень игры Кузнецова в петербургском СКА - "загляденье для любого болельщика". Таких игроков в лиге не было давно, добавила она.

Отметим, Шишкина считает МакДэвида одним из лучших игроков НХЛ. В честь канадца депутат назвала своего лабрадора - в семье его ласково называют "Макдюша". 27-летний спортсмен уже отметился в истории хоккея тем, что набрал 1000 очков в НХЛ быстрее других выдающихся игроков - ему для этого потребовалось 659 игр. Для сравнения, капитану команды "Вашингтон Кэпиталс" Александру Овечкину, чтобы преодолеть эту отметку, потребовалось на 211 игр больше.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.РУ