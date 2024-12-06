На Дворцовой площади завершили монтаж горки

Специалисты завершили монтаж главной горки Петербурга на Дворцовой площади, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Строители собрали металлический каркас, уложили доски и настил для ската. Сейчас проводится экспертиза на соответствие техническим требованиям. На следующей неделе горка должна быть готова.

Высота горки составляет восемь метров, а длина – 65 метров. Специальное покрытие позволяет кататься на горке даже при плюсовой температуре.

За порядком на горке будут следить около 20 сотрудников. Все посетители перед катанием получат инструкции по безопасности, а внизу горки петербуржцев будут встречать специалисты.

Открытие аттракциона состоится 14 декабря, горка будет работать ежедневно с 12:00 до 20:30 до 9 января 2025 года. Катание на горке будет бесплатным, тюбинги предоставят организаторы.

Напомним, что с 15 декабря свою работу начнет каток на Конюшенной площади. Для петербуржцев он будет открыт ровно месяц – до 15 января 2025 года.

Фото: пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга