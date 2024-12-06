Петербуржца отправили в СИЗО за сбитых сотрудников ГАИ

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Семенова, обвиняемого по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ).

По данным следствия, днем в четверг, 5 декабря, с 15:00 до 15:30, Семенов проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке автомобиля и попытался скрыться. На Камышовой улице он наехал на правоохранителей. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 февраля 2025 года.

Напомним, что в начале ноября прокуратура и суд занялись делом петербуржца, который решил укусить полицейского за палец. В отдел полиции тогда он попал как подозреваемый в незаконном обороте запрещенных веществ..

Фото: ЗАКС.Ру