Суд рассмотрит дело об укушенном пальце полицейского

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по делу об укушенном пальце полицейского, сообщили 1 ноября в надзорном ведомстве. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Легший в основу дела инцидент произошел 2 сентября. В отдел полиции был доставлен подозреваемый в незаконном обороте запрещенных веществ. Там он "попытался уничтожить улики и проглотить изъятые у него запрещенные вещества", пересказывает события пресс-служба прокуратуры.

Действиям гражданина попытался помешать сотрудник полиции. В ответ задержанный якобы укусил его за палец.

Наказание по вменяемой фигуранту статье предусматривает среди прочего штраф в размере до 200 тысяч рублей, арест на срок до полугода или же лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее петербуржец получил 1 год 9 месяцев лишения свободы. По совокупности с приговором мирового судьи ему предстоит провести два года в колонии строгого режима.

Фото: ЗАКС.Ру