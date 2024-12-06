В ротонде Мариинского дворца сыграли в шахматы с чемпионкой мира

Чемпионка мира по шахматам среди девушек до 18 лет Ольга Карманова провела в Мариинском дворце сеанс одновременной игры. Ее оппонентами стали шахматисты-любители, среди которых оказался депутат городского парламента Антон Рудаков и член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Валерий Николаев. Всего у чемпионки было 16 соперников. Мероприятие приурочили к 30-летию Законодательного собрания. О результатах сыгранных партий в пресс-службе городского парламента не сообщили. С приветственным словом к участникам выступил депутат Рудаков, который зачитал обращение спикера ЗакСа Александра Бельского.

"Мероприятие дарит участникам уникальную возможность сыграть с талантливой юной шахматисткой, завоевавшей высокое признание на мировом уровне. Петербургская спортсменка выдержала труднейшую борьбу с сильными, достойными соперниками и отстояла честь нашей страны, продолжив триумфальные традиции отечественной шахматной школы", - говорилось в обращении.

Ранее Карманова одержала победу на Молодежном чемпионате мира по шахматам в Бразилии. В соревнованиях принимали участие более 500 человек из 62 стран мира. Это не единственное достижение в ее спортивной карьере. Карманова также является чемпионкой России среди девушек и чемпионкой Петербурга среди женщин и чемпионкой Европы среди девочек до 12 лет. Она занимается в Спортивной школе олимпийского резерва №2.

Напомним, в рамках празднования 30-летия Законодательного собрания петербургский парламент уже провел несколько мероприятий. Также ЗакС Петербурга поздравляют с юбилеем председатели законодательных органов других регионов.

Константин Леньков / Фото Заксобрание Петербурга