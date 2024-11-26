Спикер Мосгордумы поздравил петербургский парламент с 30-летием

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников записал видеообращение по случаю 30-летия Законодательного собрания Петербурга. Видеоролик опубликовали в пресс-службе ЗакСа 26 ноября. Спикер Мосгордумы отметил, что перед депутатами стоят задачи, поставленные президентом, а именно сохранение традиционных ценностей, укрепление силы и мощи государства.

"Вместе со всей страной, вместе с другими региональными парламентами вы прошли серьезный путь становления и развития российского парламентаризма. Все значимые достижения Северной столицы за последние десятилетия стали возможны благодаря вашей добросовестной работе и работе депутатов всех созывов", - рассказал Шапошников.

Кроме московского парламента, петербургских депутатов в видеоформате поздравили председатели Алтайского краевого Законодательного собрания, парламента Амурской области и Липецкой области. В пресс-службе Заксобрания Петербурга уточнили, что число поздравлений со временем увеличится.

Напомним, в рамках празднования юбилея ЗакС Петербурга уже провел ряд мероприятий. Например, возле Дворцовой площади прошла выставка, посвященная работе всех семи созывов депутатов. Также парламентарии пытаются расширить географию празднования с помощью флага с символикой юбилея - его уже отправили в космос и на Северный полюс.

Константин Леньков / Кадр из видео Заксобрание Петербурга