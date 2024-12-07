Беглов поздравил Эрмитаж с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 260-летием Государственный Эрмитаж, об этом 7 декабря сообщили в пресс-служе Смольного.

Дата отмечается в День Святой Екатерины. Как отметил Беглов, стараниями императрицы Екатерины Великой было положено начало коллекции произведений искусства.

Также глава города отметил, что Россия гордится Эрмитажем, а сам музей является одним из крупнейших в мире и ведет активную научную и просветительскую деятельность.

"Россия гордится Эрмитажем – одним из крупнейших музеев мира. Его история – слава нашего Отечества. Такие собрания могли появиться только в сильной, мощной мировой Империи", – сказал глава города.

В конце Беглов особенно поблагодарил тех, кто хранит коллекции Эрмитажа, так как день рождения музея – праздник для всех ценителей искусства и петербуржцев.

Напомним, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский намекнул на возможную "смену караула". Должность директора музея он занимает с 1992 года после смерти своего отца.

Фото: ЗАКС.Ру