В Петербурге пригородные электрички переходят на зимнее расписание

С 15 декабря в Петербурге начнёт действовать зимнее расписание пригородных поездов, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК).

Две пары электричек, которые раньше следовали от Витебского вокзала до Павловска, теперь будут продлены до станции Антропшино. Утренний поезд отправится с Витебского вокзала в 5:45, а вечерний – в 18:50. В обратном направлении электрички отправятся из Антропшино в 6:37 и 19:46, с прибытием на Витебский вокзал в 7:22 и 20:33 соответственно.

Ещё два пригородных поезда, которые раньше заканчивали маршрут в Павловске, теперь будут ходить до станции Кобралово. Из Петербурга они будут отправляться в 17:50. В обратном направлении электричка отправится из Кобралово в 18:53.

Кроме того, с Московского вокзала начнёт курсировать новый поезд в Колпино, который отправится в будние дни в 18:35.

Значительные изменения коснутся маршрута Финляндский вокзал – Мельничный ручей. Вместо стандартных составов там начнут ходить 10-вагонные "Ласточки". Утренний поезд из Петербурга, ранее отправлявшийся в 6:25 под номером 6805, будет заменён на "Ласточку" №7125. Аналогичные изменения произойдут в обратном направлении.

Напомним, что в середине ноября в Гатчине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда.

Фото: ЗАКС.Ру