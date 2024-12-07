РКН может ограничить доступ к восьми зарубежным хостинг-провайдерам

Роскомнадзор заявил о возможном ограничении доступа в России для восьми зарубежных хостинг-провайдеров, включая GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services Inc. и HostGator.com LLC, об этом 7 декабря пишут "РИА Новости".

Причиной стали нарушения требований российского законодательства. Компании не выполнили обязательства по обеспечению безопасности информации, взаимодействию с ЦМУ ССОП для защиты от DDoS-атак и участию в учениях по устойчивости российского интернета. Также они не подали заявки на включение в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора.

Под возможные ограничения подпадают также Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH.

РКН рекомендовал владельцам сайтов переходить на платформы провайдеров, включенных в официальный реестр. На 29 ноября в нем значатся 474 организации.

Напомним, что недавно Роскомнадзор заблокировал несколько популярных аниме-сайтов, среди которых jut.su, AnimeGO и YummyAnime.

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