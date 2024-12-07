ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:49

На кладбище в Ленобласти украли имена с могил

фото ЗакС политика На кладбище в Ленобласти украли имена с могил

В Волосовском районе Ленинградской области правоохранители ищут вандалов, которые надругались на деревенском кладбище над могилами, об этом 7 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Днем в пятницу, 6 декабря, в полицию обратились жители деревни Черенковицы и рассказали об осквернении надгробий на кладбище. Прибывшая полиция обнаружила, что на девяти могилах нет надгробных плит и крестов, а также украдены мемориальные доски.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В поле зрения камер видеонаблюдения места преступления не попали.

Напомним, что могильная плита шоумена Романа Трахтенберга уже третий месяц находится в плачевном состоянии. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга рассказали, что инцидент произошел из-за разрушения крепежных анкеров.

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама