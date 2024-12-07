На кладбище в Ленобласти украли имена с могил

В Волосовском районе Ленинградской области правоохранители ищут вандалов, которые надругались на деревенском кладбище над могилами, об этом 7 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Днем в пятницу, 6 декабря, в полицию обратились жители деревни Черенковицы и рассказали об осквернении надгробий на кладбище. Прибывшая полиция обнаружила, что на девяти могилах нет надгробных плит и крестов, а также украдены мемориальные доски.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В поле зрения камер видеонаблюдения места преступления не попали.

Напомним, что могильная плита шоумена Романа Трахтенберга уже третий месяц находится в плачевном состоянии. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга рассказали, что инцидент произошел из-за разрушения крепежных анкеров.

Фото: unsplash