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Новости 15:50

На фасаде Исаакиевского собора начали реставрационные работы

фото ЗакС политика На фасаде Исаакиевского собора начали реставрационные работы

На фасаде Исаакиевского собора, обращённого к Центральному выставочному залу "Манеж", установили реставрационные леса, об этом 6 декабря писал "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу музея.

Подготовительные работы начались в рамках плановой реставрации северо-западной части здания. Как рассказали в пресс-службе Государственного музея "Исаакиевский собор", использование усиленной конструкции лесов позволило избежать спуска облицовочных мраморных плит вниз. 

В рамках реставрации специалисты демонтируют мраморные плиты, чтобы устранить атмосферные протечки в кирпичной кладке, инъектировать возможные трещины и провести герметизацию швов. Работы планируется завершить к концу 2025 года.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Государственный музей "Эрмитаж" с 260-летием.

Фото: ЗАКС.Ру


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