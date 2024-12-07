На фасаде Исаакиевского собора начали реставрационные работы

На фасаде Исаакиевского собора, обращённого к Центральному выставочному залу "Манеж", установили реставрационные леса, об этом 6 декабря писал "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу музея.

Подготовительные работы начались в рамках плановой реставрации северо-западной части здания. Как рассказали в пресс-службе Государственного музея "Исаакиевский собор", использование усиленной конструкции лесов позволило избежать спуска облицовочных мраморных плит вниз.

В рамках реставрации специалисты демонтируют мраморные плиты, чтобы устранить атмосферные протечки в кирпичной кладке, инъектировать возможные трещины и провести герметизацию швов. Работы планируется завершить к концу 2025 года.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Государственный музей "Эрмитаж" с 260-летием.

Фото: ЗАКС.Ру