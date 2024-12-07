Михаил Пиотровский: Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем мира

В день 260-летия Эрмитажа директор музея Михаил Пиотровский поделился неожиданным признанием новоизбранного президента США Дональда Трампа, об этом 7 декабря пишет "Фонтанка.ру".

На пресс-конференции, посвященной юбилею, Пиотровский вспомнил о своей встрече с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, которая состоялась еще до первого президентского срока политика.

"При встрече Трамп сказал: "Эрмитаж – это самый лучший музей в мире". Это приятно. Это означает, что он действительно был в Эрмитаже, в отличие от Барака Обамы, например, и других", – отметил Пиотровский.

По словам директора, заявление Трампа подчеркивает международное признание Эрмитажа как одного из величайших музеев мира.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, Государственный музей "Эрмитаж" отмечает свое 260-летие. С праздником учреждение поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Фото: kremlin.ru