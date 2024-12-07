Завершилась линейка соревнований в честь 30-летия ЗакСа

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал о завершении линейки соревнований в честь 30-летия городского парламента, об этом 7 декабря он написал в своем telegram-канале.

Линейка соревнований состояла из футбола, хоккея, фиджитал-спорта и шахмат, а завершилась теннисным турниром, который прошел на кортах СК "Разлив". В нем поучаствовали предприниматели и депутаты.

По словам спикера ЗакСа, все выступили достойно, а победила дружба. Парламентарий добавил, что в жизни дружба также помогает действовать депутатам на одной стороне за развитие и процветание города.

Напомним, что в понедельник, 2 декабря, председателя ЗакСа Петербурга Александра Бельского избрали президентом Федерации футбола в Северной столице.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского