"Просили передать привет от центра "Э": Полиция задержала сына экс-депутата Вишневского*

Вечером в субботу, 7 декабря, силовики провели рейд в арт-пространстве "Явление", расположенном на проспекте Обуховской Обороны. Информагентства со ссылкой на правоохранительные органы пишут, что поводом для этого якобы стало мероприятие на ЛГБТ**-тематику. Издание "Фонтанка" уточняет, что сотрудники полиции вместе с собаками вывезли из помещения некую литературу и плакаты.

Судя по видеозаписям, которые опубликовал телеканал 78, на мероприятии присутствовали несколько десятков человек. Сотрудники полиции приказали всем собравшимся лечь на пол. Это же СМИ опубликовало видеозапись, сделанную, вероятно, в отделе полиции. На кадрах молодой человек представляется Михаилом Борисовичем Вишневским. Позже голос за кадром просит уточнить, кто является его отцом, где он работает и какое политическое объединение представляет. Человек на видео - сын бывшего депутата Законодательного собрания из фракции "Яблоко" Бориса Вишневского*, который этой осенью сложил мандат из-за внесения его в реестр иностранных агентов.

В беседе с ЗАКС.Ру Борис Вишневский* рассказал, что по итогам прошедшего вечера у силовиков не возникло каких-либо претензий к его сыну. Через несколько часов после задержания его отпустили без составления протокола. Экс-депутат уточнил, что его сын отправился на мероприятие с подругой.

- Отпустили без всяких протоколов, никаких претензий не предъявлено. Миша вообще пошел со своей подругой на танцы. Мы будем обращаться в прокуратуру с требованием проверки законности действий полиции и распространения материалов с персональными данными. У него хотели узнать, кто у него отец, и просили передать "привет от центра Э" (центр по борьбе с экстремизмом). Это вообще как? - рассказал Вишневский*.

Напомним, Борис Вишневский* был депутатом Заксобрания Петербурга с 2011 года. Многие годы он был и остается одним из самых известных представителей петербургской оппозиции. В начале 2024 года Министерство юстиции внесло депутата в реестр иностранных агентов. Позже в России приняли закон, который запрещает иностранным агентам занимать выборные должности. В конце октября Вишневский* добровольно сложил полномочия.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

**Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.РУ