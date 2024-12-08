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Новости 14:28

Путин наградил Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика Путин наградил Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Государственного Эрмитажа и президента Союза музеев России Михаила Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ о награждении, приуроченный к 80-летию Пиотровского, опубликован на официальном портале.

Согласно документу, Пиотровский удостоен награды за значительный вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу. Таким образом, он стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", ранее получив награды II, III и IV степеней в 2019, 2009 и 2004 годах.

Михаил Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, а должность его директора занимает с 1992 года. В сентябре 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин продлил его полномочия на посту генерального директора музея еще на три года.

Завтра, 9 декабря, Пиотровский отмечает свой юбилей, а сегодня 90 лет исполнилось Алисе Фрейндлих, которую Путин тоже наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

фото с сайта Кремля


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