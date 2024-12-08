На матче "Зенита" задержали зрителя с дроном

На матче чемпионата России между "Зенитом" и "Акроном" (1:2), который прошел накануне на "Газпром Арене", зритель пронес и использовал дрон. Как сообщает "Фонтанка" 8 декабря, служба безопасности стадиона после игры передала в полицию заявление и видеозапись с нарушителем.

Личность мужчины была установлена оперативно. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях). Нарушителю грозят обязательные работы и запрет на посещение матчей сроком до трех лет.

Напомним, 2 декабря председателя Законодательного собрания Александра Бельского избрали президентом Федерации футбола в Петербурге. На этом посту он заменил бывшего игрока "Зенита" Алексея Игонина.

фото с сайта Смольного