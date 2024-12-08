Таксиста в Петербурге задержали за убийство жены после полутора лет розыска

В Петербурге задержали 47-летнего таксиста, которого подозревают в убийстве жены. Об этом сообщает "Фонтанка" 8 декабря.

Трагедия произошла 23 мая 2022 года в доме на Кубинской улице. 41-летняя женщина выпала из окна пятого этажа. Она выжила, но вскоре скончалась в больнице от тяжелых травм. Первоначально следователи возбудили дело о доведении до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ), однако позже экспертиза установила: погибшая выпала спиной вперед. Дело переквалифицировали на статью об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в день трагедии супруги поссорились, и мужчина якобы вытолкнул жену из окна. После происшествия он скрылся и был объявлен в розыск. Найти подозреваемого удалось только 6 декабря — его задержали на Краснопутиловской улице.

Напомним, сегодня задержали зрителя на матче чемпионата России между "Зенитом" и "Акроном". Мужчина пронес и использовал дрон.

фото: ЗАКС.Ру