Кинотеатр "Фестиваль" превратился в молодежный досуговый центр

После реконструкции полуразрушенного здания кинотеатра "Фестиваль" в Выборгском районе Петербурга открылся одноименный молодежный досуговый центр, сообщила 7 декабря пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что до начала ремонта обсуждалась идея сноса здания, однако местные жители настояли на его сохранении. Во время визита в центр он передал сертификат на исторические костюмы для клубного формирования и поручил выделить средства на декоративное ограждение и современное освещение.

В центре работают два зала-трансформера, выставочное пространство, медиацентр, спринт-лаборатории, студии и лингафонные кабинеты. Летом открывается терраса для мероприятий на свежем воздухе, а прилегающая территория оборудована велопарковками, спортивной площадкой и зонами с ландшафтным дизайном.

По данным пресс-службы Смольного, в ближайшее время в центре пройдут фестиваль "Лампа.Фест", чемпионат КВН и косплей-фестиваль.

Вчера ЗАКС.Ру писал, что фасад Исаакиевского собора реставрируют. Подготовительные работы начались в рамках плановой реставрации северо-западной части здания.

фото с сайта Смольного