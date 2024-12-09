Беглов поздравил Михаила Пиотровского с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 80-летием директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, сообщила 9 декабря пресс-служба Смольного.

Губернатор отметил, что под руководством Пиотровского Эрмитаж открыл новые масштабные экспозиции, в том числе в историческом здании Главного штаба. Был построен уникальный реставрационно-хранительский центр в Старой Деревне, а также открыты филиалы музея в других городах.

"Вы глубоко понимаете истинное значение культуры для развития цивилизации, и Ваше слово очень значимо для сохранения исторического наследия в нашей стране и за рубежом", — подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор также поблагодарил юбиляра за вклад в развитие культурной жизни Петербурга и за активное участие в работе Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве города.

Беглов пожелал Пиотровскому крепкого здоровья, новых успехов и достижений в служении российской культуре.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин наградил директора Эрмитажа орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Пиотровский удостоен награды за значительный вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу.

фото с сайта Кремля