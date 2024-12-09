Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям

В Госдуме готовится к внесению законопроект, предусматривающий значительные штрафы за продажу несовершеннолетним энергетических напитков, сообщил 9 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих социальных сетях.

Инициатива предполагает введение штрафов до 50 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц за нарушение запрета.

Володин напомнил, что 26 ноября был принят закон, запрещающий продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров. Для реализации его положений разработаны меры ответственности: штрафы до 60 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч для должностных лиц и до 600 тысяч для юридических лиц за нарушение новых норм.

По словам председателя Госдумы, эти законопроекты направлены на защиту здоровья несовершеннолетних и должны помочь предотвратить серьезные заболевания. "Важно сделать все, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным последствиям", — подчеркнул Володин.

Он также призвал читателей своего канала поделиться мнением об инициативе.

Напомним, 1 декабря Володин рассказал об ужесточении мер против продажи вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и прочих несовершеннолетним гражданам. За подобное нарушение юридические лица предложили наказывать вплоть до 2 млн рублей.

фото из Telegram-канала Володина